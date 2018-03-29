Премия "Серебряная лань" вручена московскому футбольному клубу "Спартак"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" получил премию "Серебряная лань" в номинации "Команда года". Церемония награждения лауреатов премии проходит в четверг в здании Олимпийского комитета России.

Московский "Спартак" в прошлом году стал чемпионом России, впервые с 2001 года. Награду пресс-атташе клуба Леониду Трахтенбергу вручил президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.

Награду "Серебряная лань" традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России, определяя десятку спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам минувшего года. Лучшие определяются по итогам голосования спортивных журналистов.