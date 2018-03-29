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Матч с участием "Легенд хоккея" пройдет в Красноярске в рамках экономического форума

Спорт
29 марта, 12:54 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, марта. /ТАСС

Возглавит делегацию "Легенд хоккея" двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев

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Александр Якушев

Александр Якушев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 марта. /ТАСС/. Матч с участием звезд клуба "Легенды хоккея" пройдет в рамках Красноярского экономического форума 13 апреля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства края.

"В рамках спортивной программы XV Красноярского экономического форума состоится благотворительный хоккейный матч. Встреча сборной командой Красноярского края и сборной командой гостей КЭФ пройдет в многофункциональном спортивном комплексе "Арена. Север". В состав команд войдут представители власти, бизнеса, общественные деятели, руководители спортивной отрасли. Особыми участниками матча станут прославленные советские и российские хоккеисты, представители клуба "Легенды хоккея", - говорится в сообщении.

Возглавит делегацию "Легенд хоккея" президент клуба Александр Якушев - двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы. Также на лед выйдут: олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и Европы Сергей Бабинов, олимпийский чемпион Игорь Болдин, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Илья Бякин, олимпийский чемпион, чемпион мира Евгений Давыдов, трехкратный чемпион мира Ирек Гимаев, четырехкратный чемпион мира Владимир Голиков, двукратный чемпион мира Александр Голиков, чемпион Советского Союза, обладатель кубка Шпенглера - старейшего в мире международного хоккейного турнира Игорь Мишуков, серебряный призёр чемпионата мира, обладатель Кубка европейских чемпионов Александр Гуськов.

Игра пройдет 13 апреля в 20:00 крск (16:00 мск) в "Арена "Север". Все вырученные средства будут направлены в Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями "Открытые сердца".

Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля. Тема форума: "Россия 2018-2024: реализуя потенциал".

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