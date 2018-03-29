ВФЛА призвала СШОР Саранска не препятствовать работе инспекторов антидопингового контроля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) призывает всех спортсменов, тренеров и специалистов не препятствовать деятельности инспекторов антидопингового контроля и оказывать им содействие в выполнении их работы. Как сообщается в пресс-релизе на сайте ВФЛА, ранее были отмечены случаи воспрепятствования в ходе тестирования спортсменов в Спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) города Саранска.

Всероссийская федерация легкой атлетики отметила, что не сможет успешно вести переговоры о восстановлении членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) без выполнения спортсменами, тренерами и специалистами всех критериев, предъявляемых к ВФЛА рабочей группой IAAF. Одним из главных требований является полное соблюдение антидопинговых правил и недопущение любых фальсификаций в рамках допинг-контроля. Федерация напомнила спортсменам, что нельзя пропускать допинг-тесты и допускать нарушения процедур допинг-тестирования. ВФЛА сообщает о выявленных Российским антидопинговым агентством случаях воспрепятствования тестирования спортсменов СШОР Саранска.

Последняя встреча президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина с рабочей группой IAAF прошла 22 марта в швейцарской Лозанне.