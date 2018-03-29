Загитова, Медведева и Ласицкене получили премию "Серебряная лань"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, легкоатлетка Мария Ласицкене, лыжник Сергей Устюгов и еще шесть российских спортсменов получили премию "Серебряная лань". Церемония награждения спортсменов проходит в четверг в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Лауреатами ежегодной премии также стали Дина Аверина (художественная гимнастика), Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Александр Лесун (современное пятиборье), Евгений Рылов (плавание), Сергей Семочкин (паралимпиец - велоспорт), Алексей Швед (баскетбол). Все спортсмены в прошлом году стали победителями крупных международных турниров.

Награду "Серебряная лань" традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России, определяя десятку спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам минувшего года. Лауреаты определяются на основе голосования спортивных журналистов.