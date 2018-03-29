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"Урал" реализовал все билеты на первый тестовый матч на "Екатеринбург-Арене" с "Рубином"

Спорт
29 марта, 14:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, марта. /ТАСС

Ожидается, что из Казани приедет порядка 100 болельщиков, которые смогут расположиться в одном из секторов на трибуне D

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"Екатеринбург-Арена"

"Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" реализовал все доступные для продажи билеты на первый тестовый матч на стадионе "Екатеринбург-Арена". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала".

Игра пройдет 1 апреля, "Урал" сыграет с казанским "Рубином" в рамках 24-го тура чемпионата России.

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"Футбольный клуб "Урал" реализовал все доступные для продажи билеты, их порядка 20 тысяч. Сейчас мы ждем тех, кто пока не обменял свои абонементы на новые, однако в свободной продаже билетов больше нет. Большинство секторов трибуны D в продажу не пускались, также для продажи были закрыты некоторые сектора трибуны А, там располагается ложа прессы и зрительские места. Полностью открыты для продажи были нижний ярус трибуны A и два яруса трибуны C, а также все ярусы трибуны B", - сказал пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских.

По его словам, ожидается, что из Казани приедет порядка 100 болельщиков, которые смогут расположиться в одном из секторов на трибуне D. "У нас приготовлено для них соответствующее заявке количество билетов, которые болельщики "Рубина" смогут приобрести перед игрой в гостевой кассе", - подчеркнул Медведевских.

Общая вместимость "Екатеринбург-Арены", включая временные трибуны, составляет 35 тыс. зрителей.

Во время чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге пройдут матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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