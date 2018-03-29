СКА аннулировал несколько билетов на матчи 1/2 финала плей-офф КХЛ с ЦСКА из-за спекуляции

ТАСС, 29 марта. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга принял решение об аннулировании нескольких билетов на домашние матчи 1/2 финала плей-офф турнира против московского ЦСКА в рамках борьбы со спекуляцией. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Клуб объявил об аннулировании билетов, которые продавались на различных сайтах не по номинальной цене. "Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты", - говорится в заявлении клуба.

ЦСКА и СКА в третий раз сыграют в полуфинале Кубка Гагарина за последние четыре года. Первые два матча серии пройдут в Санкт-Петербурге 29 и 31 марта.