Минспорт 25 апреля подведет итоги выступления бобслеистов и скелетонистов в сезоне-2017/18

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ 25 апреля обсудит результаты выступления российских бобслеистов и скелетонистов в олимпийском сезоне. Об этом сообщили ТАСС в Федерации бобслея России.

"Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться результаты отечественных бобслеистов и скелетонистов, показанные в минувшем сезоне, состоится 25 апреля", - сказал собеседник агентства.

На Олимпиаде-2018 представители российского бобслея и скелетона, выступавшие без лидеров: Елены Никитиной, Александра Третьякова и Александра Касьянова, сумели завоевать одну награду - серебро на счету скелетониста Никиты Трегубова. На чемпионате Европы в австрийском Иглсе сборная России выиграла две медали в скелетоне. Золото выиграла Никитина, Трегубов стал обладателем серебряной награды.