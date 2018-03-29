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Минспорт 25 апреля подведет итоги выступления бобслеистов и скелетонистов в сезоне-2017/18

Спорт
29 марта, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

На Олимпиаде-2018 представители российского бобслея и скелетона сумели завоевать одну награду - серебро на счету Никиты Трегубова

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Серебряный призер Олимпийских игр, скелетонист Никита Трегубов

Серебряный призер Олимпийских игр, скелетонист Никита Трегубов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ 25 апреля обсудит результаты выступления российских бобслеистов и скелетонистов в олимпийском сезоне. Об этом сообщили ТАСС в Федерации бобслея России.

"Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться результаты отечественных бобслеистов и скелетонистов, показанные в минувшем сезоне, состоится 25 апреля", - сказал собеседник агентства.

На Олимпиаде-2018 представители российского бобслея и скелетона, выступавшие без лидеров: Елены Никитиной, Александра Третьякова и Александра Касьянова, сумели завоевать одну награду - серебро на счету скелетониста Никиты Трегубова. На чемпионате Европы в австрийском Иглсе сборная России выиграла две медали в скелетоне. Золото выиграла Никитина, Трегубов стал обладателем серебряной награды.

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