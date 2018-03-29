Поветкин заявил, что для него было бы честью провести бой против британца Джошуа

ТАСС, 29 марта. Российский боксер Александр Поветкин заявил, что для него было бы честью получить бой против чемпиона мира по трем престижным версиям британца Энтони Джошуа. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которая прошла в Кардиффе в четверг.

31 марта в Кардиффе Поветкин проведет бой с британцем Дэвидом Прайсом в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе Джошуа и обладателем титула Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером.

"Хочу сказать, что я рад выступать здесь. В Британии всегда были сильные боксеры, а в настоящее время Джошуа - это сильнейший боксер в мире. Если получится организовать бой с ним, то это будет честь для меня", - заявил Поветкин.

Поветкин является официальным претендентом на титул чемпиона мира WBA. В декабре россиянин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA.

Всего на счету россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение. Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовски. Всего в активе британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения. В послужном списке Джошуа 20 побед (все - нокаутом) на профессиональном ринге, также он является олимпийским чемпионом 2012 года в Лондоне в весовой категории свыше 91 кг.