ВК "Зенит" передаст средства с продажи билетов в фонд помощи пострадавшим в Кемерове

ТАСС, 29 марта. Казанский волейбольный клуб "Зенит" передаст все средства, вырученные с продажи билетов на первую встречу полуфинальной серии плей-офф чемпионата России против кемеровского "Кузбасса", в фонд помощи пострадавшим при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Пожар в Кемерове произошел 25 марта, на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей. Средства будут переведены на счет Кемеровского регионального отделения российского Красного Креста.

"Волейбольный клуб "Зенит-Казань" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении клуба.

Первая встреча 1/2 финала плей-офф чемпионата России по волейболу между "Зенитом" и "Кузбассом" пройдет 31 марта.