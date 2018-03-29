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ВК "Зенит" передаст средства с продажи билетов в фонд помощи пострадавшим в Кемерове

Спорт
29 марта, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

По последним данным, жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека

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ТАСС, 29 марта. Казанский волейбольный клуб "Зенит" передаст все средства, вырученные с продажи билетов на первую встречу полуфинальной серии плей-офф чемпионата России против кемеровского "Кузбасса", в фонд помощи пострадавшим при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Пожар в Кемерове произошел 25 марта, на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей. Средства будут переведены на счет Кемеровского регионального отделения российского Красного Креста.

"Волейбольный клуб "Зенит-Казань" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении клуба.

Первая встреча 1/2 финала плей-офф чемпионата России по волейболу между "Зенитом" и "Кузбассом" пройдет 31 марта.

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