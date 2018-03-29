Барьерист Шубенков планирует открыть сезон 12 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, пока не получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в международных стартах, планирует открыть этот сезон 12 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров. Шубенков, в прошлом году выступавший в нейтральном статусе, подал новую заявку еще в середине декабря.

"В случае получения допуска IAAF Сергей планирует открыть сезон шанхайским этапом "Бриллиантовой лиги", - отметил Клевцов. - Потом он хочет выступить в конце мая в американском Юджине. Приглашение от организаторов турнира в США у него уже есть, виза тоже, билеты также куплены".

На чемпионате мира 2017 года, который проходил в Лондоне, Шубенков стал серебряным призером. Россиянин также является победителем финала "Бриллиантовой лиги", который проходил 1 сентября в Брюсселе.