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Барьерист Шубенков планирует открыть сезон 12 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае

Спорт
29 марта, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

После соревнований в Шанхае спортсмен выступит на этапе турнира в американском Юджине

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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, пока не получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в международных стартах, планирует открыть этот сезон 12 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

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IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров. Шубенков, в прошлом году выступавший в нейтральном статусе, подал новую заявку еще в середине декабря.

"В случае получения допуска IAAF Сергей планирует открыть сезон шанхайским этапом "Бриллиантовой лиги", - отметил Клевцов. - Потом он хочет выступить в конце мая в американском Юджине. Приглашение от организаторов турнира в США у него уже есть, виза тоже, билеты также куплены".

На чемпионате мира 2017 года, который проходил в Лондоне, Шубенков стал серебряным призером. Россиянин также является победителем финала "Бриллиантовой лиги", который проходил 1 сентября в Брюсселе.

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