Исландец Гудьонсен станет почетным гостем на открытии парка футбола в Ростове-на-Дону

ТАСС, 29 марта. Почетным гостем во время открытия парка футбола в Ростове-на-Дону станет бывший нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Автограф- и фото-сессии с Гудьонсеном пройдут 31 марта в 14:00, 16:00 и 18:00 мск, а также 1 апреля в 13:30 мск. Парк будет работать каждый день с 12 до 20 часов по местному времени.

39-летний Гудьоссен выступал за голландский ПСВ, английские "Челси" и "Тоттенхэм", испанскую "Барселону", французский "Монако". С 1996 по 2016 год Гудьонсен провел 88 матчей за сборную Исландии, в которых забил 26 мячей. Он остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Начиная с 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года открывается фестиваль, посетители которого смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на футбольных аттракционах, узнать все о скором турнире, сфотографироваться с официальным талисманом турнира волком Забивакой и пообщаться с легендами мирового футбола. Также фестивали пройдут в Волгограде (7-8 апреля), Саранске (14-15 апреля), Самаре (21-22 апреля), Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк будет находится на Красной площади и будет работать на протяжении всего турнира с 17 июня по 15 июля.

Парк чемпионата мира в Ростове-на-Дону находится в историческом и культурном центре города - на Театральной площади, ее украшает 72-метровая стела со скульптурой крылатой богини победы Ники. На площади также расположен ансамбль фонтанов и Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.