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Натхо не хочет продлевать контракт с ЦСКА, чтобы перейти в испанский или английский клуб

Спорт
29 марта, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Контракт 30-летнего израильского футболиста с ЦСКА истекает в конце сезона

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Бибрас Натхо

Бибрас Натхо

© Абель Ф. Рос/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Израильский полузащитник российского ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что хочет попробовать свои силы в одном из сильнейших чемпионатов Европы, поэтому не собирается продлевать контракт с российским клубом. Об этом он заявил в интервью газете The Jewish Chronicle.

"Мой контракт с ЦСКА истекает в конце сезона. Мне предложили новое соглашение, но мне уже 30 лет. Я хочу попробовать себя в Англии, Испании или Италии", - заявил Натхо.

Также он прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и лондонским "Арсеналом". "Мы можем победить любую команду в Европе. Я был особенно доволен тем, что в результате жеребьевки нам выпал "Арсенал", - отметил футболист.

Натхо надеется, что матчи с "Арсеналом" позволят ему проявить себя на европейской арене в преддверии возможного перехода летом.

В августе 2014 года Натхо перешел из греческого ПАОКа в ЦСКА. В составе ЦСКА он стал чемпионом России в сезоне-2015/16. В текущем сезоне израильтянин провел 34 матча за московский клуб, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

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