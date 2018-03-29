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Российский судья Карасев будет работать на матчах ЧМ-2018

Спорт
29 марта, 16:32 дата обновления: 29 марта, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Ассистентами в бригаде россиянина на турнире станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин

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Сергей Карасев

Сергей Карасев

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Ассистентами в бригаде Карасева на чемпионате мира станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Всего на турнире будут работать 36 арбитров и 63 ассистента главного судьи. Карасев стал одним из десяти европейских судей, который получил возможность обслуживать игры мирового первенства.

На чемпионате не будет работать ни один английский судья. Финал чемпионата Европы 2016 года, в котором встретились сборные Франции и Португалии (0:1), обслуживал англичанин Марк Клаттенбург.

Карасев в последние годы является единственным российским арбитром, который работал на крупных международных турнирах. С 2008 года он обслуживает матчи чемпионата России, в 2016 году работал на чемпионате Европы во Франции, а также на футбольном турнире Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В 2017 году россиянин обслуживал встречи молодежного мирового первенства в Южной Корее и регулярно работал на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В сезоне-2015/16 Российский футбольный союз признал его лучшим арбитром страны.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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