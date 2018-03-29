Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Волейболистки казанского "Динамо" вышли в финал чемпионата России

Спорт
29 марта, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Во втором матче серии 1/2 финала чемпионата России казанский клуб победил "Уралочку" со счетом 3-0

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 марта. Женский волейбольный клуб "Динамо" из Казани со счетом 3-0 одержал победу над "Уралочкой" из Свердловской области во втором матче серии 1/2 финала чемпионата России и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Нижнем Тагиле.

Первый матч, прошедший в Казани, также завершился победой "Динамо" (3-0).

Соперником казанской команды по финалу станет победитель пары "Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск), второй матч полуфинальной серии между этими командами пройдет 30 марта.

Финальная серия и серия за третье место пройдут до трех побед. Первые матчи запланированы на 16,17 и 21 апреля.

Действующим чемпионом России является "Динамо" (Москва).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Состояние Юлии Скрипаль улучшается
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
4
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
5
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
6
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
7
Захарова: Россия отреагирует, если США арестуют российские активы из-за дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама