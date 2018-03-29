Волейболистки казанского "Динамо" вышли в финал чемпионата России

ТАСС, 29 марта. Женский волейбольный клуб "Динамо" из Казани со счетом 3-0 одержал победу над "Уралочкой" из Свердловской области во втором матче серии 1/2 финала чемпионата России и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Нижнем Тагиле.

Первый матч, прошедший в Казани, также завершился победой "Динамо" (3-0).

Соперником казанской команды по финалу станет победитель пары "Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск), второй матч полуфинальной серии между этими командами пройдет 30 марта.

Финальная серия и серия за третье место пройдут до трех побед. Первые матчи запланированы на 16,17 и 21 апреля.

Действующим чемпионом России является "Динамо" (Москва).