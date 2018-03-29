РФС допустил стадион имени Билимханова в Грозном к проведению матчей РФПЛ

ТАСС, 29 марта. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) допустило стадион имени Султана Билимханова в Грозном к проведению матчей "Ахмата" в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На стадионе, который вмещает 10300 зрителей, могут пройти матчи "Ахмата" 24-го ("СКА-Хабаровск", 31 марта), 26-го ("Тосно", 13 апреля) и 28-го ("Урал", 30 апреля) туров РФПЛ.

"Ахмат" проводит домашние матчи на "Ахмат-Арене", ранее сообщалось, что встреча со "СКА-Хабаровском" будет перенесена на резервный стадион. Грозненский клуб объяснил это решение желанием поберечь газон.

Причины переноса матчей на резервный стадион не сообщаются. После 22 туров "Ахмат" занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 26 очков.

Также бюро исполкома допустило "в виде исключения для целей проведения отдельных матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ)" малую спортивную арену стадиона "Шинник" в Ярославле, футбольный крытый манеж ТОГАУ СТЦ Тамбов и стадион "Локомотив" в Тамбове. Футбольный клуб "Анжи Юниор" исключен из первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Кроме того, из состава комиссии РФС по сертификации стадионов исключен Александр Кузьмин.