Эксперт: успешная работа судьи Карасева на ЧМ-2018 важна для развития российского футбола

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Включение российского арбитра Сергея Карасева в список судей на чемпионат мира 2018 года важно для развития футбольного судейского корпуса в России. Такое мнение ТАСС высказал бывший футбольный судья международной категории, председатель инспекторского комитета Российского футбольного союза (РФС) Алексей Спирин.

В четверг пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала список судейских бригад, назначенных для обслуживания матчей чемпионата мира 2018 года в России. Всего на турнире будут работать 36 арбитров и 63 ассистента главного судьи, в том числе Карасев и его помощники Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

"Сегодня нам в футболе и тем более в судействе очень нужны личности, которые могут за собой повести, могут показать класс, дать преемственность. Если появляется любая такая искорка, человек показывает себя, это становится для всех нас большим достоянием. Оттого я очень рад этой новости, потому что мы все ждали, когда же все-таки это случится с Сергеем [Карасевым]. Он ведь уже достаточно давно котировался для позиции судьи чемпионата мира, но решение все откладывалось, было много вопросов", - сказал Спирин.

Эксперт рассказал, что помогло Карасеву добиться назначения на матчи чемпионата мира. "Он много работал и в чемпионате России, и на матчах Лиги чемпионов, даже при каких-то ошибках Сережа собирался, очень глубоко анализировал свои действия, смотрел на работу арбитров из других стран и, конечно, его самостоятельная активная работа принесла плоды, которые он заслуживает. Дай бог, чтобы у Сережи получилась квалифицированная, профессиональная работа, которая уже потом служила бы потенциалом для роста других судей в дальнейшем. Мы же много рассуждаем, что чего-то не хватает, надо кого-то подтянуть, но явного прогресса нет, поэтому такой путь, который Сережа сделал, - это образец классической работоспособности, желания, колоссальной мотивации и собранности", - подчеркнул Спирин.

Карасев в 2016 году работал на чемпионате Европы во Франции, а также на футбольном турнире Олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро. Последним российским арбитром, обслуживавшим матчи чемпионата мира, был Валентин Иванов, работавший в 2006 на турнире в Германии. Спирин был главным судьей на мировом первенства 1990 года в Италии. Кроме того, в разные годы на чемпионатах мира работали еще несколько советских и российских арбитров: Николай Латышев, Тофик Бахрамов, Павел Казаков, Мирослав Ступар, Ромуалдас Юшка, Валерий Бутенко и Николай Левников.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля.