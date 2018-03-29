РУСАДА и МГИМО завершили обучение специалистов по проекту борьбы с допингом

ТАСС, 29 марта. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО при поддержке Министерства спорта РФ завершили обучение специалистов, ответственных за антидопинговое обеспечение, по программе повышения квалификации "Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности". Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Обучение проходило по программе, созданной заместителем генерального директора по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам РУСАДА Маргаритой Пахноцкой совместно с доцентом кафедры менеджмента и маркетинга МГИМО, научным руководителем образовательных программ по направлению "Менеджмент в спорте" и магистерской программы "Спортивная дипломатия" Еленой Пономаревой.

Данная программа включает в себя материалы по основам антидопинговой политики и менеджменту знаний в области антидопинга. Участие в курсах повышения квалификации приняли специалисты из более чем 30 регионов России.

В процессе обучения слушатели познакомились со спортивной этикой и антидопинговыми правилами, приобрели специальные знания, а также изучили документы в области антидопингового законодательства. Теперь слушатели программы должны разработать тактические планы по продвижению проекта "Этика в спорте" в своем регионе.