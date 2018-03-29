Баскетболист "Химок" Швед установил рекорд Евролиги по количеству очков за сезон

МЫТИЩИ /Московская область/, 29 марта. /ТАСС/. Баскетболист "Химок" Алексей Швед установил новый рекорд Евролиги по количеству очков, набранных в одном сезоне, побив достижение Кита Лэнгфорда, набравшего в прошлом сезоне 609 очков.

The new record for most points scored in a single #EuroLeague campaign;



@Shved23, @Khimkibasket (612 and counting)#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1LOPZw2Bp0 — EuroLeague (@EuroLeague) March 29, 2018

Новый рекорд был установлен на старте домашней игры "Химок" против "Фенербахче", Швед точно попал из-за дуги, набрав три очка. Всего в матче, завершившемся со счетом 73:64 в пользу турецкого клуба, Швед набрал 19 очков. Таким образом, на счету россиянина после 29 матчей в этом сезоне стало 628 очков.

Предыдущий рекорд результативности в одном сезоне Евролиги принадлежал защитнику Киту Лэнгфорду, который в прошлом сезоне в составе УНИКСа набрал 609 очков.

29-летний Швед является лидером Евролиги по среднему количеству очков за матч в нынешнем сезоне, он набирает по 21,8 очка, что является лучшим показателем за последние 18 лет для игроков, которые проводили не менее 20 матчей за сезон. В каждом из предыдущих 28 матчей в нынешнем сезоне Швед набирал не менее 16 очков.

Ранее "Химки" обеспечили себе выход в плей-офф Евролиги.