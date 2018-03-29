Аввакумова и Корнилов стали чемпионами России в прыжках на лыжах со среднего трамплина

ТАСС, 29 марта. Ирина Аввакумова завоевала золото на чемпионате России по прыжкам на лыжах со среднего трамплина, который проходит в Нижнем Тагиле.

26-летняя спортсменка в женских соревнованиях показала результат 222 балла, серебро досталось Анастасии Баранниковой (208,5), бронза - Александре Баранцевой (203).

В мужском турнире 31-летний Корнилов получил за выступление 240 баллов, второе место занял Иван Лапин (233,5), третье - Захир Джафаров (233).

В текущем сезоне в общем зачете Кубка мира Корнилов занял 42-е место, Аввакумова стала пятой. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане спортсменка заняла четвертое место.