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Астахов: "Химки" достойно сыграли с "Фенербахче" и прибавят в плей-офф Евролиги

Спорт
29 марта, 21:44 UTC+3 МЫТИЩИ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам генерального директора подмосковного клуба, баскетболисты "Химок" могли побороться за победу в концовке встречи

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Генеральный директор баскетбольного клуба "Химки" Павел Астахов

Генеральный директор баскетбольного клуба "Химки" Павел Астахов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" выглядел достойно в матче против действующего чемпиона Евролиги "Фенербахче", и в плей-офф будет играть еще сильнее. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Павел Астахов.

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В четверг подмосковные "Химки" на своей площадке со счетом 64:73 уступили турецкому "Фенербахче" в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

"У нас есть оптимизм перед плей-офф. В матче против лучшего клуба Европы мы действовали без трех игроков основы, но навязали борьбу, и попади свои броски, могли побороться в конце матча, - сказал Астахов. - Но в плей-офф мы прибавим и будем сильнее. Вернутся в строй Зубков и Ханикат".

После этого поражения российский клуб лишился возможности пробиться в первую четверку по итогам регулярного сезона и получить преимущество своей площадки в 1/4 финала. В турнирной таблице "Химки" занимают шестое место, одержав 16 побед при 13 поражениях, "Фенербахче" идет вторым, имея на счету 21 победу. Лидером является московский ЦСКА, выигравший 23 встречи.

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