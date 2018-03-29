Кириленко: баскетбольные клубы РФ добились успехов в Европе, но главные матчи впереди

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольные клубы ЦСКА, "Химки", "Локомотив-Кубань" уже добились значительных успехов в еврокубках, однако самые тяжелые матчи сезона у них впереди. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В четверг "Химки" на своей площадке со счетом 64:73 уступили турецкому "Фенербахче" в матче 29-го тура Евролиги по баскетболу. Ранее подмосковный клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф турнира, а ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Евролиги. В турнирной таблице "Химки" занимают шестое место, одержав 16 побед при 13 поражениях.

"ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, но в этом нет ничего удивительного, ведь клуб давно является одним из лидеров европейского баскетбола, из года в год у него одна цель - победа в турнире, - сказал Кириленко. - Очень рад за "Химки", это исторический момент для команды, которая впервые вышла в четвертьфинал Евролиги. С чем и хочу поздравить игроков, руководство и владельцев клуба, которые оказывают очень серьезную поддержку, вкладывают серьезные средства не только в основную команду, но и в молодежную".

По мнению главы РФБ, весомый вклад в успех подмосковного клуба в еврокубке вносят именно российские баскетболисты. "Химки" проводят отличный сезон, на высочайшем уровне играет Алексей Швед, который является не только лучшим снайпером турнира, но и одной из главных звезд всего европейского баскетбола. Приятно, что заметный вклад в успехи команды вносят другие россияне - [Сергей] Моня и [Егор] Вяльцев. Кстати, мне бы не хотелось, чтобы ЦСКА и "Химки" попали друг на друга в четвертьфинале, чтобы была возможность поболеть за наши команды в двух парах", - добавил Кириленко.

Также собеседник ТАСС поздравил "Локомотив-Кубань" с выходом в финал Кубка Европы. "С самого начала сезона эта команда выглядит очень здорово, по-боевому. Она обыграла ЦСКА в Москве, что мало кому удается. "Локо" хорошо укомплектован, и, конечно, радует, что большую пользу приносят наши игроки - Кулагин, Хвостов, Антипов, которые играют заметные роли. Но на достигнутом нельзя останавливаться, ведь впереди финал, в котором "Локомотив- Кубань" ждет встреча с клубом Дэвида Блатта (турецкая "Дарюшшафака" - прим. ТАСС)".

"Все три российских клуба уже добились значительных успехов, однако самые тяжелые матчи у них впереди", - заключил Кириленко.