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ЦСКА сыграет с "Жальгирисом" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
30 марта, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС
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ТАСС, 30 марта. Баскетбольный ЦСКА сыграет в гостях с литовским "Жальгирисом" в матче 29-го тура Евролиги. Армейцы уже гарантировали себе первое место на предварительной стадии, каунасский клуб же рассчитывает на более высокую позицию накануне четвертьфинала.

"Жальгирис" стал одной из главных сенсаций нынешней Евролиги, сумев впервые за 19 лет пробиться в восьмерку лучших команд. В 1999 году "Жальгирис" стал первым на постсоветском пространстве клубом, победившим в современной Евролиге, на семь лет опередив ЦСКА. Однако с тех пор "Жальгирис" ни разу не сумел преодолеть стадию топ-16 Евролиги, не сумев задержаться и в Единой лиге ВТБ, где выступал в 2011-13 гг.

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Впрочем, нынешние успехи литовцев объяснимы. Баскетбол остается самым популярным видом спорта в Литве, а сборная страны выиграла чемпионат Европы в 2003 году, трижды завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх и стала третьей на чемпионате мира 2010 года. Чемпионом Европы и призером Игр 2000 года стал и нынешний наставник "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс, который впервые появился в главном клубе страны уже под занавес карьеры игрока. Баскетболист Ясикявичюс четырежды выигрывал Евролигу - с израильским "Маккаби" и греческим "Панатинаикосом".

Впервые "Жальгирис" выиграл чемпионат СССР еще в 1947 году, повторив этот успех через четыре года, а в середине 80-х годов команда из Каунаса стала доминировать на советских площадках, трижды подряд отобрав титул у ЦСКА Александра Гомельского. Под руководством Владаса Гарастаса собрались действительно великие игроки, в числе которых - Арвидас Сабонис, Римас Куртинайтис, Вальдемарас Хомичюс, которые стали олимпийскими чемпионами в 1988 году.

Самый посещаемый клуб Евролиги

Для болельщиков со стажем противостояние ЦСКА и "Жальгириса" 80-х годов считается культовым. Особый настрой на сильнейший российский клуб остается у баскетболистов "Жальгириса" и спустя 30 лет. В предстоящем матче с принципиальным соперником "Жальгирис" может улучшить свое турнирное положение, хотя в любом случае литовская команда не сможет подняться выше четвертого места и не будет иметь преимущества своей площадки в четвертьфинале.

При этом поражения от ЦСКА и в последнем матче в гостях от греческого "Олимпиакоса" могут опустить "Жальгирис" на восьмое место, и в таком случае каунасцы вновь сыграют с ЦСКА - уже в четвертьфинальной серии.

"Жальгирис" остается командой с лучшей в Евролиге посещаемостью - на домашние матчи в среднем приходит 13 300 болельщиков, при этом ни разу эта цифра не опускалась ниже отметки в 10 тыс. Предстоящая игра с ЦСКА способна собрать аншлаг на "Жальгирис-Арене", которая вмещает 15,5 тысяч зрителей.

Матч "Жальгирис" - ЦСКА начнется в 20:00 мск.

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