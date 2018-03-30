Хачанов и Рублев сыграют с братьями Брайан в финале турнира ATP в Майами в парном разряде

ТАСС, 30 марта. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют с американцами Бобом и Майком Брайанами в финале турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Майами в парном разряде (призовой фонд - $8,9 млн).

В полуфинале российский дуэт победил американцев Стива Джонсона и Сэма Куэрри со счетом 6:3, 6:1, а братья Брайан были сильнее японца Бена Маклаклана и немца Яна-Леннарда Штруффа - 7:5, 6:4.

Братья Брайан являются обладателями карьерного Золотого шлема (выигрывали все четыре турнира Большого шлема и Олимпийские игры в разные годы) и некалендарного Большого шлема (победы во всех четырех турнирах подряд не в течение одного календарного года) в мужском парном разряде, четырехкратными победителями Итогового турнира АТР, на их счету 16 побед на турнирах Большого шлема и 114 - на турнирах ATP.

Финал турнира в парном разряде пройдет в субботу.