Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хачанов и Рублев сыграют с братьями Брайан в финале турнира ATP в Майами в парном разряде

Спорт
30 марта, 2:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Финал турнира в парном разряде пройдет в субботу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 марта. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют с американцами Бобом и Майком Брайанами в финале турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Майами в парном разряде (призовой фонд - $8,9 млн).

В полуфинале российский дуэт победил американцев Стива Джонсона и Сэма Куэрри со счетом 6:3, 6:1, а братья Брайан были сильнее японца Бена Маклаклана и немца Яна-Леннарда Штруффа - 7:5, 6:4.

Братья Брайан являются обладателями карьерного Золотого шлема (выигрывали все четыре турнира Большого шлема и Олимпийские игры в разные годы) и некалендарного Большого шлема (победы во всех четырех турнирах подряд не в течение одного календарного года) в мужском парном разряде, четырехкратными победителями Итогового турнира АТР, на их счету 16 побед на турнирах Большого шлема и 114 - на турнирах ATP.

Финал турнира в парном разряде пройдет в субботу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
3
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Белый дом: высылка из РФ дипломатов США знаменует ухудшение двусторонних отношений
6
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
7
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама