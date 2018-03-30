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Действующая рекордсменка в скалолазании на скорость поборется за золото Кубка России

Спорт
30 марта, 8:02 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ, 30 марта./ТАСС

Чемпионат и Кубок России по скалолазанию будут проходить в четырех дисциплинах: трудность, боулдеринг, скорость и многоборье

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ТЮМЕНЬ, 30 марта./ТАСС/. Действующая рекордсменка мира в лазании на скорость Юлия Каплина примет участие в чемпионате и Кубке России по скалолазанию, который пройдет в Тюмени с 11 по 15 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Союза экстремальных видов спорта по Тюменской области.

"Чемпионат и Кубок России состоятся в Тюмени 11-15 апреля на одном из крупнейших в России скалодромов высотой 15 метров, - сообщили в пресс-службе. - В соревнованиях примут участие 300 спортсменов - 200 мужчин и 100 женщин из 30 регионов страны. Это мировые лидеры - действующая рекордсменка мира в лазании на скорость (7,32 секунды), заслуженный мастер спорта Юлия Каплина, двукратный обладатель Кубка мира Мария Красавина, сильнейший скалолаз России в дисциплине "трудность" Дмитрий Факирьянов, действующий чемпион России в дисциплине "боулдеринг" Виктория Мешкова, действующий обладатель Кубка мира в лазании на скорость Владислав Деулин и другие".

Чемпионат и Кубок России по скалолазанию будут проходить в четырех дисциплинах: трудность, боулдеринг, скорость и многоборье. "Олимпийская дисциплина многоборье впервые представлена на чемпионате в статусе всероссийских соревнований. Многоборье включает в себя поэтапные соревнования в трех дисциплинах: скорость, боулдеринг и трудность", - уточнили в пресс-службе.

"Чемпионат России - серьезные соревнования, будет выступать сильный представительский состав. Особенно ждем соревнований в дисциплине скорость - россияне одни из мировых лидеров в этом виде, а тюменцы составляют основной костяк сборной команды России. Надеемся на успешное выступление наших спортсменов", - прокомментировал Станислав Лобзов, председатель Тюменской областной федерации скалолазания.

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