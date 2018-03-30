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Лакерник: конгресс ISU может ограничить количество четверных прыжков у фигуристов

Спорт
30 марта, 9:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Член технического комитета ISU отметил, что не все захотят поддержать это нововведение

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МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) может ограничить количество четверных прыжков в программах фигуристов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

"На июньском конгрессе ISU будет рассматриваться предложение о том, чтобы каждый тип четверного прыжка мог быть представлен в программе лишь единожды, а не дважды, как сейчас, - сказал Лакерник. - Да, это решение будет работать против тех, у кого четверных мало. Но у того же [россиянина Михаила] Коляды есть лутц, тулуп, сальхов, пусть нестабильный, а это уже три типа прыжков".

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Член технического комитета ISU отметил, что не все захотят поддержать это нововведение. "Многие страны, особенно европейские, где люди выполняют только один четверной, могут не поддержать такое решение, - сказал Лакерник. - Но уже на следующих стартах нас ждут изменения, которые были анонсированы на предыдущем конгрессе в хорватском Дубровнике. Также с нового сезона у мужчин и спортивных пар продолжительность произвольной программы будет сокращена на 30 секунд, и программы ставятся уже с этим учетом, то же самое касается градации "минус пять - плюс пять" оценки GOE".

"Базовая оценка уменьшится, но незначительно, - добавил Лакерник. - Смысл в том, что, с одной стороны, необходимо качественное катание, с другой, не нужны попытки ради попыток".

Японец Юдзуру Ханю, ставший двукратным олимпийским чемпионом, исполнил четверной сальхов, четверной тулуп, тройной флип, каскад четверной сальхов - тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной аксель - полуторный ритбергер - тройной сальхов, тройной ритбергер, тройной лутц.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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