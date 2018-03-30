Лакерник: конгресс ISU может ограничить количество четверных прыжков у фигуристов

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) может ограничить количество четверных прыжков в программах фигуристов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

"На июньском конгрессе ISU будет рассматриваться предложение о том, чтобы каждый тип четверного прыжка мог быть представлен в программе лишь единожды, а не дважды, как сейчас, - сказал Лакерник. - Да, это решение будет работать против тех, у кого четверных мало. Но у того же [россиянина Михаила] Коляды есть лутц, тулуп, сальхов, пусть нестабильный, а это уже три типа прыжков".

Член технического комитета ISU отметил, что не все захотят поддержать это нововведение. "Многие страны, особенно европейские, где люди выполняют только один четверной, могут не поддержать такое решение, - сказал Лакерник. - Но уже на следующих стартах нас ждут изменения, которые были анонсированы на предыдущем конгрессе в хорватском Дубровнике. Также с нового сезона у мужчин и спортивных пар продолжительность произвольной программы будет сокращена на 30 секунд, и программы ставятся уже с этим учетом, то же самое касается градации "минус пять - плюс пять" оценки GOE".

"Базовая оценка уменьшится, но незначительно, - добавил Лакерник. - Смысл в том, что, с одной стороны, необходимо качественное катание, с другой, не нужны попытки ради попыток".

Японец Юдзуру Ханю, ставший двукратным олимпийским чемпионом, исполнил четверной сальхов, четверной тулуп, тройной флип, каскад четверной сальхов - тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной аксель - полуторный ритбергер - тройной сальхов, тройной ритбергер, тройной лутц.

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