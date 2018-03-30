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СМИ: футболист ПСЖ Неймар вернется в расположение команды в конце апреля

Спорт
30 марта, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В настоящее время 26-летний футболист продолжает восстановление после травмы и находится под наблюдением врача клуба

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Неймар

Неймар

© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 30 марта. Бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар, восстанавливающийся после травмы, вернется в расположение команды в конце апреля. Об этом сообщает портал UOL.

В феврале во время матча чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) Неймар получил растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. Позднее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что футболист пропустит около трех месяцев.

В настоящее время 26-летний футболист продолжает восстановление после травмы и находится под наблюдением врача ПСЖ. Ожидается, что после возвращения на поле Неймар проведет три матча в чемпионате Франции - против "Амьена", "Ренна" и "Кана". Одним из вариантов возвращения называется финал Кубка страны, который пройдет 8 мая, если ПСЖ в полуфинале 18 апреля обыграет "Кан".

Неймар перешел в ПСЖ летом из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач.

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