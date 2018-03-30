Вратарь-любитель из "Чикаго" Фостер стал первой звездой дня НХЛ

ТАСС, 30 марта. Вратарь "Чикаго" Скотт Фостер признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на пятницу "Чикаго" одержал победу над "Виннипегом" со счетом 6:2. Изначально в воротах "Чикаго" в данной игре должен был стоять Антон Форсберг, однако швед получил повреждение незадолго до старта игры. Его заменил 23-летний Коллин Делиа, для которого данная встреча стала дебютной в НХЛ, но и он не смог доиграть матч до конца, получив травму в третьем периоде. В итоге на оставшиеся 15 минут встречи в ворота встал 36-летний Фостер, с которым "Чикаго" заключил любительский контракт сразу после травмы Форсберга, чтобы заполнить заявку на игру.

В отведенное ему время Фостер отразил семь бросков по своим воротам, не пропустив ни одной шайбы. "Чикаго" стал третьей командой НХЛ, начиная с сезона-1943/44, у которой два вратаря дебютировали в лиге в одном матче, после "Бостона" (Марко Барон и Деймс Стюарт-младший, сезон-1979/80) и "Нью-Джерси" (Карл Фризен и Крис Террери, сезон-1986/87). Свой предыдущий официальный матч Фостер провел 15 октября 2005 года в составе команды Университета Западного Мичигана в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Всего с 2002 по 2005 год он провел в NCAA 55 игр.

Второй звездой дня стал нападающий "Лос-Анджелеса" Джефф Картер, отметившийся тремя заброшенными шайбами в матче с "Аризоной" (4:2). Этот хет-трик стал для него шестым в карьере. Третьей звездой признан форвард "Коламбуса" Пьер-Люк Дюбуа, оформивший первый в карьере хет- трик в матче с "Калгари" (5:1).