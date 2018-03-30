Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вратарь-любитель из "Чикаго" Фостер стал первой звездой дня НХЛ

Спорт
30 марта, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Второй звездой дня был признан нападающий "Лос-Анджелеса" Джефф Картер, третьей - форвард "Коламбуса" Пьер-Люк Дюбуа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Скотт Фостер

Скотт Фостер

© AP Photo/Kamil Krzaczynski

ТАСС, 30 марта. Вратарь "Чикаго" Скотт Фостер признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на пятницу "Чикаго" одержал победу над "Виннипегом" со счетом 6:2. Изначально в воротах "Чикаго" в данной игре должен был стоять Антон Форсберг, однако швед получил повреждение незадолго до старта игры. Его заменил 23-летний Коллин Делиа, для которого данная встреча стала дебютной в НХЛ, но и он не смог доиграть матч до конца, получив травму в третьем периоде. В итоге на оставшиеся 15 минут встречи в ворота встал 36-летний Фостер, с которым "Чикаго" заключил любительский контракт сразу после травмы Форсберга, чтобы заполнить заявку на игру.

В отведенное ему время Фостер отразил семь бросков по своим воротам, не пропустив ни одной шайбы. "Чикаго" стал третьей командой НХЛ, начиная с сезона-1943/44, у которой два вратаря дебютировали в лиге в одном матче, после "Бостона" (Марко Барон и Деймс Стюарт-младший, сезон-1979/80) и "Нью-Джерси" (Карл Фризен и Крис Террери, сезон-1986/87). Свой предыдущий официальный матч Фостер провел 15 октября 2005 года в составе команды Университета Западного Мичигана в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Всего с 2002 по 2005 год он провел в NCAA 55 игр.

Второй звездой дня стал нападающий "Лос-Анджелеса" Джефф Картер, отметившийся тремя заброшенными шайбами в матче с "Аризоной" (4:2). Этот хет-трик стал для него шестым в карьере. Третьей звездой признан форвард "Коламбуса" Пьер-Люк Дюбуа, оформивший первый в карьере хет- трик в матче с "Калгари" (5:1).

Смотрите также

"Вашингтон" и "Торонто" гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ

Две передачи Панарина помогли "Коламбусу" победить "Калгари"

"Чикаго" обыграл "Виннипег" в матче НХЛ, Анисимов отметился передачей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
2
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
3
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама