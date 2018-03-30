РФС: приглашение Карасева на ЧМ показывает, что российское судейство на правильном пути

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Приглашение российской судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым на работу на чемпионате мира по футболу 2018 года говорит о том, что российское судейство находится на правильном пути. Такое мнение ТАСС высказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что российская бригада в составе Карасева, Тихона Калугина и Антона Аверьянова будет работать на чемпионате мира в России. Карасев в последние годы является единственным российским арбитром, который работал на крупных международных турнирах.

"Это хорошо не только для судейства, но и для футбола, страны: это свидетельствует о том, что наш футбольный арбитраж, несмотря на всю критику, находится на правильном пути. Только можно порадоваться, с Сергеем в бригаде будут работать наши другие арбитры, поэтому, кроме положительных эмоций, не может быть ничего другого", - сказал Будогосский.

"ФИФА - это не просто организация, которая увидела человека и взяла его. В течение нескольких лет шел внимательный отбор, был пристальный взгляд на работу Сергея не только на международных матчах, поэтому вся информация, которую собирала организация, дала повод отобрать его в список судей чемпионата мира. На этом уровне никаких случайностей быть не может, поэтому все не просто так. Карасев у меня учился, поэтому я знаю, что он из себя представляет", - отметил глава судейского департамента РФС.

На вопрос, возвращается ли российское судейство на высокий уровень, который был раньше, Будогосский ответил: "Об этом могу говорить только тогда, когда Сергей со своей командой не только успешно проведет матчи чемпионата мира, но и в дальнейшем будет приглашаться на столь же статусные соревнования - чемпионаты Европы и мира, а также мы будем иметь в элитной группе других наших судей категории ФИФА. Для этого предстоит большая работа. Думаю, в конце этого года мы проведем некоторую ревизию наших международных списков, так что какие-то подвижки будут, тем более судьи, которых можно рассматривать в список арбитров ФИФА, у нас сегодня есть".

Российский судья будет представлен на мировом первенстве впервые с 2006 года, тогда на турнире в Германии работал Валентин Иванов. Предстоящий чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.