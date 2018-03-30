Власти Ростовской области ожидают около 300 тыс. иностранных болельщиков на ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области рассчитывают, что во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года регион посетят около 300 тыс. иностранных болельщиков. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель губернатора области Юрий Молодченко.

"Есть данные по официальной статистике "Match Accommodation", у нас порядка 20-30 тысяч сейчас забронировано официальных мест размещения для клиентских групп ФИФА [Международной федерации футбола], но болельщиков, которые в этот период посетят Ростовскую область, мы ожидаем порядка 300 тысяч - это только те, кто [проходят] по тем или иным средствам бронирования. Но будут и жители Ростовской области, соседних районов, российские граждане", - пояснил он, добавив, что точные цифры будут к концу мая.

По его словам, руководители и представители власти, дипломаты нескольких стран уже предварительно подтверждают посещение матчей чемпионата мира именно в Ростове-на-Дону. "Южная Корея, Саудовская Аравия подтвердила, швейцарский посол, Бразилия - посмотрим, будут до конца мая официально подтверждены, ноты посланы, МИД РФ с ними работает", - добавил он.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны, в том числе в Ростове-на-Дону. В этом городе во время ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала.