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Около 800 человек смогут принять участие в любительской велогонке в Москве 20 мая

Спорт
30 марта, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В этот же день в столице пройдет ежегодный велопарад

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Около 800 человек смогут принять участие в любительской велогонке "Садовое кольцо", которая пройдет в Москве 20 мая. Об этом сообщил в пятницу журналистам президент Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта, организатор любительской гонки на Садовом кольце Игорь Струтинский.

Проведение велогонки 20 мая ранее анонсировала руководитель проектов Департамента транспорта Москвы Ольга Мальцева. По ее словам, в этот же день в столице пройдет ежегодный велопарад.

"Организаторы любительской гонки на Садовом кольце получили 854 заявки на участие, более половины из них уже подтвердились. Напомню, что количество участников ограничено - не более 800 человек", - сказал он.

Струтинский добавил, что велогонка стартует в 09:00 мск от проспекта Академика Сахарова - за несколько часов до начала ежегодного Московского велопарада - и пройдет по внутренней стороне кольца. Участники разделятся на три группы: мужчины по категориям мастера и любители, а также женщины от 19 лет.

Предыдущий ежегодный Московский велопарад прошел в сентябре 2017 года и собрал около 20 тыс. человек, участники проехали от Звездного бульвара по набережным до парка "Красная Пресня". На время проведения велопарада городской велопрокат "Велобайк" ввел льготные условия для пользователей. Впервые велопарад был проведен в 1973 году в Швейцарии. Москва присоединилась к акции в 2008 году.

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