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СБР признал работу тренеров сборной России по биатлону неудовлетворительной

Спорт
30 марта, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Мужскую команду возглавляют Рикко Гросс и Андрей Падин, женскую - Сергей Коновалов

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Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс

Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал работу тренеров сборной страны в нынешнем сезоне неудовлетворительной. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Тренерский совет начал работу в пятницу в Ханты-Мансийске.

"Работа тренеров мужской и женской сборных России признана неудовлетворительной", - сообщили в СБР.

Мужскую команду возглавляют Рикко Гросс и Андрей Падин, женскую - Сергей Коновалов.

Заключительный, девятый этап Кубка мира нынешнего сезона прошел на прошлой неделе в Тюмени. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места. 

По ходу сезона несколько ведущих биатлонистов страны высказали недовольство системой тренировок тренерского штаба сборной.

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