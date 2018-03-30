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Выборы президента Паралимпийского комитета России состоятся 26 апреля

Спорт
30 марта, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В настоящее время пост главы ПКР занимает 80-летний Владимир Лукин, который возглавляет организацию с 1997 года

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Глава ПКР Владимир Лукин

Глава ПКР Владимир Лукин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Паралимпийского комитета России (ПКР), на которой будет избран руководитель организации на ближайшие четыре года, состоится 26 апреля в Подольске. Об этом сообщила ТАСС вице- президент ПКР, обладательница 13 золотых наград Паралимпиад Рима Баталова.

"На последнем заседании исполкома нами было принято решение о том, что отчетно-выборная конференция пройдет в Подольске 26 апреля, - заметила Баталова. - В настоящее время в регионах идут собрания, на которых определяются делегаты на конференцию. Срок выдвижения кандидатов на пост президента Паралимпийского комитета России истекает 6 апреля".

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Глава МПК надеется, что ситуация с восстановлением ПКР не затянется навечно

В настоящее время пост главы ПКР занимает 80-летний Владимир Лукин, который возглавляет организацию с 1997 года.

В августе 2016 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР в связи с допинговыми нарушениями. Российской стороне осталось выполнить два пункта дорожной карты по восстановлению прав - признание выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном и полное восстановление Российского антидопингового агентства.

Руководство ПКР отмечает, что не способно повлиять на выполнение этих требований.

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