Отдел расследований РУСАДА ведет 20 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в настоящее время занимается выяснением обстоятельств фактов по 20 делам о возможных нарушениях антидопинговых правил. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее в Хельсинки прошло совещание с участием сотрудников Всемирного антидопингового агентства (WADA), представителей международных спортивных федераций и Интерпола. Основной темой обсуждения стала возможность проведения национальными антидопинговыми агентствами собственных расследований случаев применения и распространения допинга. Глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер сразу после окончания совещания заявил журналистам, что проведение национальными антидопинговыми организациями собственных расследований является самой эффективной мерой по борьбе с допингом.

"Отдел расследований РУСАДА в настоящее время ведет работу по 20 делам, - сказала Пахноцкая. - Этот отдел был создан 1 ноября 2016 года. В нем работают пять специалистов, имеющих опыт оперативной и аналитической деятельности. Информация в отдел расследований поступает также от информаторов и по горячей линии".

Как сообщала ранее Пахноцкая, РУСАДА на прошлой неделе достигло договоренности с отделом расследований Всемирного антидопингового агентства о совместной работе по ряду направлений, в том числе по программе информаторов.