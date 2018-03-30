Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБР создаст комиссию по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России

Спорт
30 марта, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Президент СБР Александр Кравцов на прошлой неделе сообщил, что формирование нового тренерского штаба сборной пройдет на конкурсной основе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) создаст комиссию по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Президент СБР Александр Кравцов на прошлой неделе сообщил, что формирование нового тренерского штаба сборной пройдет на конкурсной основе.

Смотрите также
Максим Цветков

Российский биатлон после печального урока уходит на большую перемену

"Состав комиссии будет утвержден 2 апреля на заседании тренерского совета СБР", - отметили в организации.

Заключительный, девятый этап Кубка мира нынешнего сезона прошел на прошлой неделе в Тюмени. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.

Мужскую команду возглавляют Рикко Гросс и Андрей Падин, женскую - Сергей Коновалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений
3
В МИД РФ вызвали послов западных стран
4
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
СМИ: Чехия экстрадировала обвиняемого в хакерских атаках россиянина в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники