Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минспорт Пермского края перечислит ФК "Амкар" субсидию в размере 40 млн рублей в апреле

Спорт
30 марта, 14:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее президент пермского клуба Геннадий Шилов обратился в министерство с просьбой выделить "Амкару" оставшуюся часть годовой субсидии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Талисман "Амкара" рысенок Макар

Талисман "Амкара" рысенок Макар

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Министерство спорта Пермского края перечислит футбольному клубу "Амкар" субсидию в размере 40 млн рублей в апреле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее президент пермского клуба Геннадий Шилов обратился в министерство с просьбой выделить "Амкару" оставшуюся часть годовой субсидии в размере 40 млн рублей. Первый транш на сумму 161 млн был переведен в клуб в феврале.

"Министерство спорта должно выделить "Амкару" в этом году субсидию в размере 201 миллиона рублей. 70 процентов этой суммы уже были отправлены в клуб, а оставшиеся 40 миллионов планировалось перечислить в третьем квартале года. Недавно Геннадий Шилов попросил министерство выделить оставшуюся сумму сейчас, поэтому ведомство идет навстречу и рассматривает возможность о перечислении 40 миллионов рублей. Предположительно, эти деньги будут переведены в конце апреля", - сообщили в пресс-службе.

Ранее руководство "Амкара" жаловалось, что клуб находится в тяжелой финансовой ситуации и существующих средств может не хватить для дальнейшего существования команды в Российской футбольной премьер-лиге.

Пермский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений
3
В МИД РФ вызвали послов западных стран
4
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
СМИ: Чехия экстрадировала обвиняемого в хакерских атаках россиянина в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники