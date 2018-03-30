Клуб КХЛ "Сочи" продлил контракт с вратарем Барулиным на один год

ТАСС, 30 марта. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" продлил соглашение с вратарем команды Константином Барулиным. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новый контракт с 33-летним хоккеистом рассчитан на один год.

Барулин выступает за "Сочи" с 2015 года. В регулярном чемпионате нынешнего сезона он провел за команду 35 матчей, отражая в среднем 92% бросков и пропуская 2,43 шайбы за игру. В плей-офф на счету голкипера пять встреч, 90,6% отраженных бросков, 3,46 пропущенных шайб в среднем за матч. "Сочи" дошел до первого раунда Кубка Гагарина, в котором уступил хельсинкскому "Йокериту" со счетом 1-4.

В составе сборной России Барулин становился победителем (2012), серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером чемпионата мира.