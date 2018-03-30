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ФК "Амкар" заменит искусственное поле на стадионе "Звезда" только летом

Спорт
30 марта, 14:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Такое решение приняло правление клуба

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Футболисты "Амкара" Секу Конде и Дмитрий Белоруков

Футболисты "Амкара" Секу Конде и Дмитрий Белоруков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Амкар" планирует заменить искусственное поле на своем домашнем стадионе "Звезда" в Перми только летом. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор клуба Денис Маслов.

В марте Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила "Амкару" проводить игры на стадионе "Звезда" из- за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля".

"Такое решение приняло правление клуба, нам президент объявил, что по согласованию с РФС поле будет перестилаться только летом. Но "Амкар" готов проводить сейчас домашние матчи, газон в идеальном состоянии", - сказал Маслов.

22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на "РЖД- Арену" в Москву. Встреча состоится в субботу и начнется в 14:00 мск.

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