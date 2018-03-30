Российская волейболистка Кошелева будет прооперирована 3 апреля в Германии

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Волейболистке сборной России Татьяне Кошелевой 3 апреля в одной из клиник Германии будет прооперировано травмированное колено. Об этом сообщила ТАСС сама Кошелева.

Кошелева, которая выступает за турецкий "Галатасарай", получила повреждение колена в матче Лиги чемпионов с итальянской "Новарой" 21 марта. Врачи диагностировали у нее разрыв крестообразных связок колена.

"Операция пройдет 3 апреля в Германии, после чего начнется восстановление. Срок восстановления для такой травмы составляет пять-шесть месяцев. О чемпионате мира я не задумываюсь, а думаю о своем здоровье", - призналась Кошелева.

Кошелева является чемпионкой мира (2010), двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015), трехкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).