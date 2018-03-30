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Российская волейболистка Кошелева будет прооперирована 3 апреля в Германии

Спорт
30 марта, 14:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Кошелева, которая выступает за турецкий "Галатасарай", получила повреждение колена в матче Лиги чемпионов с итальянской "Новарой" 21 марта

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Татьяна Кошелева

Татьяна Кошелева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Волейболистке сборной России Татьяне Кошелевой 3 апреля в одной из клиник Германии будет прооперировано травмированное колено. Об этом сообщила ТАСС сама Кошелева.

Кошелева, которая выступает за турецкий "Галатасарай", получила повреждение колена в матче Лиги чемпионов с итальянской "Новарой" 21 марта. Врачи диагностировали у нее разрыв крестообразных связок колена.

"Операция пройдет 3 апреля в Германии, после чего начнется восстановление. Срок восстановления для такой травмы составляет пять-шесть месяцев. О чемпионате мира я не задумываюсь, а думаю о своем здоровье", - призналась Кошелева.

Кошелева является чемпионкой мира (2010), двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015), трехкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).

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