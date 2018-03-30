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Клуб КХЛ "Сибирь" расторг контракт с ассистентом главного тренера Зубовым

Спорт
30 марта, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Зубов работал с "Сибирью" с 2015 года

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ТАСС, 30 марта. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" расторг контракт с ассистентом главного тренера команды Павлом Зубовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы благодарим Павла Владимировича за проделанную работу с командой "Сибирь", высокий профессионализм и желаем карьерного роста и успехов на новом месте", - говорится в сообщении.

Зубов работал с "Сибирью" с 2015 года. В нынешнем сезоне "Сибирь" заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф КХЛ. В апреле 2017 года после отставки Андрея Скабелки Зубов был назначен главным тренером "Сибири", но в декабре 2017 года его сменил Владимир Юрзинов-младший. После этого Зубов стал помощником Юрзинова.

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