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Минспорт подведет итоги выступления российских биатлонистов в олимпийском сезоне 10 апреля

Спорт
30 марта, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

На Олимпийских играх в Пхёнчхане выступали четыре российских спортсмена: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева

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Антон Бабиков

Антон Бабиков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ 10 апреля обсудит результаты выступления российских биатлонистов в олимпийском сезоне. Об этом сообщили ТАСС в Минспорте.

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"Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться результаты отечественных биатлонистов, показанные в минувшем сезоне, состоится 10 апреля", - сказал собеседник агентства.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил выступить на Играх-2018 только четырем биатлонистам из России, из которых только Антон Бабиков и Татьяна Акимова могли рассматриваться в качестве претендентов на медали. Лидеры национальной сборной Антон Шипулин, Максим Цветков, Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, не приглашенные МОК в Южную Корею, вынуждены были остаться дома. В Пхёнчхане российские биатлонисты остались без наград. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.

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