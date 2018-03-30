Хоккеист Санников покинет клуб "Сибирь"

ТАСС, 30 марта. Нападающий новосибирского хоккейного клуба "Сибирь" Степан Санников покинет команду. Об этом на встрече с болельщиками сообщил генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

"Степан Санников покидает "Сибирь", это его желание. Меня мало интересует, куда он уходит, для меня важно, что его не будет в "Сибири", - сказал Фастовский.

Также Фастовский отметил, что будущее чешского вратаря Александра Салака в клубе будет известно позднее. "По [Александру] Салаку решение не принято, он ждет от нас предложения, а мы работаем", - добавил генменеджер.

Фастовский рассказал и о других изменениях в команде. "Не будет в "Сибири" [Ларса] Бергстрема, [Рока] Тичара и [Патрика] Закриссона. В раздумьях по поводу [Симона] Энеруда и [Йонаса] Энлунда, мал процент по ним, но не буду зарекаться", - отметил генеральный менеджер новосибирской команды.

Санников выступал за "Сибирь" с 2008 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 50 матчей, отметившись 10 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами. В составе сборной России он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2016 года. Салак выступает за "Сибирь" с 2014 года, в нынешнем сезоне он провел за команду 37 матчей, в среднем отражая 91,7% бросков по своим воротам и пропуская 2,53 шайбы.

В Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2017/18 "Сибирь" заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф.