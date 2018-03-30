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ФК "Тосно" погасил перед командой долги по зарплате за январь

Спорт
30 марта, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Генеральный директор клуба отказался комментировать будущее команды по окончании текущего сезона

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Футболисты "Тосно"

Футболисты "Тосно"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тосно" погасил задолженности по зарплате перед командой за январь. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

О финансовых проблемах "Тосно", который в текущем сезоне дебютирует в премьер-лиге, стало известно в феврале, когда игроки команды пригрозили бойкотировать тренировки на сборе из-за накопившихся задолженностей. Из-за долгов на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Ранее Матюшенко сообщил, что долги перед командой и персоналом за январь и февраль составляют 60 млн рублей, еще 30 млн клуб должен игрокам в качестве премиальных за первую часть сезона.

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"На сегодня мы выплатили долги по зарплате за январь. Помог не губернатор, у нас есть Fort Group - наш основной спонсор, ведь никто от нас не отказывается. Речь идет о сумме чуть меньше, чем 30 млн рублей", - сообщил Матюшенко.

Он не стал рассуждать о том, что будет с командой после сезона. "Про будущее ничего не могу сказать. Мы ищем потенциальных спонсоров, но на данный момент загадывать ничего не буду. Многое будет зависеть от того, как выступим в чемпионате и Кубке страны", - сказал он.

"Тосно" после 23 туров располагается на 14-е месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка (6 побед, 5 ничьих, 12 поражений). Команда дошла до полуфинала Кубка страны, в котором 18 апреля сыграет с победителем встречи 1/4 финала между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком".

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