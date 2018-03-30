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Президент МОК Бах провел встречу с министром спорта КНДР в Пхеньяне

Спорт
30 марта, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Глава Международного олимпийского комитета посетил "Стадион Первого мая" и другие спортивные объекты в Пхеньяне

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТАСС, 30 марта. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и министр физической культуры и спорта КНДР Иль Гук Ким в пятницу провели встречу в рамках визита делегации МОК в Пхеньян. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на ЦТАК.

"Министр физической культуры и спорта Иль Гук Ким, который является главой Национального олимпийского комитета КНДР, встретился и провел беседу с делегацией МОК во главе с президентом организации Томасом Бахом в Зале собраний Мансудэ", - цитирует Рёнхап ЦТАК.

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Также сообщается, что Бах посетил "Стадион Первого мая" (построенный в 1989 году многофункциональный стадион, вмещающий 150 тысяч человек) и другие спортивные объекты в Пхеньяне.

Ранее Бах заявлял, что намерен содействовать продвижению участия сборной КНДР в летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио. На Игры-2018 в Пхёнчхане МОК выделил дополнительные квоты для спортсменов из КНДР, чтобы они смогли принять участие в Олимпиаде.

В начале текущего года по инициативе Севера наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации северокорейских чиновников и артистов на зимние Игры в Пхёнчхане, затем МОК согласовал участие в них спортсменов из КНДР. В состав делегации КНДР вошла родная сестра лидера страны Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон. Делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018.

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступила на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР. Команда выступала под флагом объединения, а вместо гимна использовалась народная песня "Ариран". Она заняла последнее место в женском хоккейном турнире.

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