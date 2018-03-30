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Артемьев: регламент перехода игроков закончит "эпоху рабовладения" в российском регби

Спорт
30 марта, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В пятницу высший совет Федерации регби России утвердил регламент по статусу и переходам регбистов, в котором будут разделяться понятия "регбист-любитель" и "регбист- профессионал"

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Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Новый регламент перехода игроков закончит "эпоху рабовладения и феодализма" в российском регби. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета Федерации регби России, глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

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В пятницу высший совет Федерации регби России утвердил регламент по статусу и переходам регбистов, в котором будут разделяться понятия "регбист-любитель" и "регбист- профессионал".

"Мы утвердим формы контрактов для спортсменов, тренеров, менеджеров и правила переходов, которые предусматривают полную защиту прав всех спортсменов, - сказал Артемьев. - Все должны будут перейти на новую систему до 1 января 2019 года. Кто этого не сделает, лишится права выступать в национальных чемпионатах всех уровней".

"Это огромная организационная работа, которая и психологически очень непростая, поскольку все привыкли как раньше, когда спортсмены были бесправными, деньги платили наличными. Нужно заканчивать с этим и переходить на гражданско-правовые договоры. Это ликвидация рабовладения, феодальных отношений в российском регби", - подчеркнул он.

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