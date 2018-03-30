МФК "Дина" заявил на игру Суперлиги с "Сибиряком" трех футболистов, матч не был доигран

ТАСС, 30 марта. Матч чемпионата России по мини-футболу между московской "Диной" и новосибирским "Сибиряком", проходивший в Москве, не был доигран, так как по ходу встречи у "Дины" на площадке осталось два игрока. Об этом сообщается в официальной группе "Сибиряка" во "ВКонтакте".

Отмечается, что "Дина" внесла в заявку на матч трех футболистов. К третьей минуте счет стал 4:0 в пользу гостей. На третьей минуте один из игроков "Дины" получил травму, после чего матч был остановлен.

В турнирной таблице "Сибиряк" занимает второе место, набрав в 26 матчах 60 очков, "Дина" с четырьмя очками идет на последней, 12-й позиции.

В начале декабря 2017 года "Дина" снялась с Кубка России по мини-футболу, в конце того же месяца команда из- за финансовых трудностей не смогла вылететь в Санкт- Петербург на матч с местным "Политехом" из-за неявки 10 игроков.