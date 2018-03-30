Ростех выпустил бинокли для болельщиков ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ведущий в России производитель космической и астрономической оптики - Лыткаринский завод оптического стекла (входит "Швабе", Ростех) изготовил эксклюзивную партию дискретных биноклей, брендированных эмблемой FIFA World Cup Russia 2018™, говорится в сообщении госкорпорации.

Для футбольных болельщиков выпущены уникальные приборы с функцией мгновенной смены увеличения. "Специально для просмотра спортивных мероприятий инженеры "Швабе" разработали серию биноклей на основе оригинальной дискретной схемы, не имеющей аналогов ни в России, ни за рубежом. С таким прибором болельщик с самой дальней трибуны сможет в деталях наблюдать за матчем, не упустив динамику игры благодаря функции мгновенной смены увеличения объекта. Эмблема чемпионата мира сделает их сувениром, сохраняющим память об этих соревнованиях и нашей стране", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "Швабе" Алексея Патрикеева.

Приборы поступят в продажу весной в синем и красном исполнении, а также в подарочной упаковке в фирменном стиле города-организатора ЧМ-2018 - Москвы. Смена увеличения 2,5/5х35 выполняется одним нажатием кнопки, которая удобно расположена в верхней части прибора. Так пользователь может задавать нужный режим видимости - детальный обзор с большим увеличением или большое поле зрения с меньшим увеличением.

"Специально к ЧМ-2018 на предприятии создали корпуса в фирменной гамме соревнований - синем и красном. Наряду с эмблемой ФИФА ключевым элементом дизайна прибора стал узор, разработанный в рамках официальной концепции мероприятия. В его составе изображения жар-птицы, русского балета, матрешки, тройки, полета мяча и других символов столицы и футбольных игр", - отмечается в пресс-релизе.

Упаковку лимитированной версии изделия украсят образы собора Василия Блаженного, башен Московского Кремля и другие объекты городской архитектуры, а также характерные для России символы культурного и природного наследия.