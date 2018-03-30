Волейболистки московского "Динамо" вышли в финал чемпионата России

ТАСС, 30 марта. Женский волейбольный клуб "Динамо" из Москвы со счетом 3-1 одержал победу над красноярским "Енисеем" во втором матче полуфинала чемпионата России и вышел в финал соревнований. Встреча прошла в Доме спорта им. Дворкина в Красноярске.

Волейболистки "Динамо" проиграли первый сет со счетом 23:25, а затем победили в трех следующих партиях (26:16, 25:20, 25:14). Игра продолжалась 1 час 34 минуты. В первом матче "Динамо" также одержало победу со счетом 3-1. Московский клуб в серии до двух побед выиграл со счетом 2-0 и вышел в финал чемпионата России.

В финале московское "Динамо" встретится с казанским "Динамо". Волейболистки казанского клуба в полуфинальной серии обыграли "Уралочку", представляющую Свердловскую область, со счетом 2-0.

Финальная серия и серия за третье место пройдут до трех побед. Первые матчи запланированы на 16, 17 и 21 апреля.

Действующим чемпионом России является московское "Динамо". В финальной серии прошлого сезона они обыграли казанское "Динамо" со счетом 3-1.