Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Решение об участии сборной России по регби в Кубке мира будет принято в течение недели

Спорт
30 марта, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Россияне могут попасть в квалификацию ЧМ, если будут аннулированы результаты сборной Румынии на чемпионате Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Международная федерация регби и Европейская федерация регби в течение недели вынесут решение о правомерности выступления тонганца Сионе Факаосилеа за сборную Румынии на чемпионате Европы, от которого зависит участие сборной России в Кубке мира. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФФР), глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

Смотрите также

Артемьев: регламент перехода игроков закончит "эпоху рабовладения" в российском регби

Макдермотт продолжит исполнять обязанности главного тренера сборной России по регби

ФРР считает, что Факаосилеа не мог выступать за румын на чемпионате Европы, который являлся отборочным на Кубок мира. Причиной тому является нарушение регламента смены спортивного гражданства.

"Международная федерация понимает, что такое календарь, он очень жесткий. Поэтому, думаю, они примут решение в течение недели", - сказал Артемьев.

Если будут аннулированы результаты румын только в матчах, где сыграл Факаосилеа, то сборная России в отборе займет первое место и напрямую попадет в Кубок мира, если дисквалифицируют всю сборную Румынии, то первыми станут испанцы, а россияне попадут в квалификацию турнира.

"Будет крайне удивительно, если будет принято другое решение, если нарушение будет подтверждено", - отметил глава высшего совета ФФР.

Кубок мира 2019 года пройдет Японии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
2
Россия высылает дипломатов нескольких стран Европы
3
WADA получило новый инструмент давления на Россию
4
Посольство РФ прокомментировало выдачу Чехией россиянина Никулина в США
5
Лондон должен уравнять дипмиссию в РФ с числом российских дипработников в Великобритании
6
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
7
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники