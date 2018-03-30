Писаревский утвержден на посту главного тренера мужской сборной РФ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Олег Писаревский утвержден в должности главного тренера мужской сборной России по тяжелой атлетике. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

"Экспертный совет рассмотрел кандидатуру Писаревского на пост главного тренера мужской сборной уже достаточно давно - отметил Кишкин. - А вчера министр спорта России подписал официальный документ. Олег Глебович Писаревский теперь является главным тренером".

Писаревский с лета 2017 года занимал пост старшего тренера мужской национальной команды.