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Артемьев: систему видеоповторов необходимо внедрять в регби

Спорт
30 марта, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Чемпионат мира 2018 года по футболу в России станет первым, на котором судьи будут иметь возможность использовать видеоповторы

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Регби вслед за теннисом и футболом также должен внедрить систему использования в матчах видеоповторов во время разрешения спорных ситуаций. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета Федерации регби России, глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

Чемпионат мира 2018 года по футболу в России станет первым, на котором судьи будут иметь возможность использовать видеоповторы.

"Мы недавно уже подавали протест по поводу того, что в матче сборной России в Краснодаре судья не засчитал нашу ключевую попытку. Мы понимали, что результат не будет отменен, но мы хотели, чтобы на эту проблему обратили внимание. Надо систему видеоповторов внедрять и в регби, как это в тестовом режиме делается в футболе и уже давно - в теннисе", - сказал Артемьев.

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